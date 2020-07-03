Парламент ФРГ принял законопроект по поэтапному выходу из угольной генерации

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Бундестаг одобрил законопроект правительства страны по выходу из угольной энергетики не позднее, чем к 2038 году. Данные приводятся на сайте парламента ФРГ.

"За" проголосовали 314 депутатов, против выступили 237.

Парламентарии также поддержали законопроект по пакету мер финансовой помощи для регионов, в которых закрываются угледобывающие предприятия. Объем выплат составит €40 млрд к 2038 году. Средства пойдут на переориентацию экономики в таких землях, как Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт, Северный Рейн - Вестфалия. Операторы угольных электростанций получат компенсацию за преждевременное закрытие предприятий.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер назвал отказ от угля "историческим проектом поколений". Он отметил, что эпоха угольной промышленности в Германии "безвозвратно уходит". Критике законопроект подвергли активисты Greenpeace и Левая партия. По их мнению, ФРГ могла бы выйти из угольной генерации раньше - к 2030 году.

В настоящее время на территории ФРГ остались только разработки бурого угля открытым способом - в карьерах и разрезах. 21 декабря 2018 года в немецком городе Ботроп закрылась последняя угольная шахта.