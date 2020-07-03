В РФ за три года почти на 5 тыс. выросло число пациентов с рассеянным склерозом

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось в России с 80,5 тыс. человек в 2017 году до 85,2 в 2019 году. Также увеличилась больничная летальность среди данной категории пациентов, сообщила в пятницу врио директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Эльмира Вергазова.

"За последние три года, с 2017 по 2019 год, имеет [место] тенденция по увеличению количество больных с рассеянным склерозом с 80,5 тыс. в 2017 году до 85,2 тыс. в 2019 году. Первичная заболеваемость у нас также составляет 6,5 тыс. человек в год, она тоже несколько увеличилась, - сказала она на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике. - Есть еще одна печальная тенденция к увеличению, к сожалению, больничной летальности - если в 2017 году она составляла 0,5%, то сегодня это уже 0,61% в 2019 году. Еще один очень печальный фактор, к сожалению, среди больных у нас есть 709 детей, что тоже является тревожным сигналом и требует принятие каких-то мер и в детском здравоохранении".

Представитель отдела организации централизованных закупок лекарственных препаратов Минздрава РФ Надежда Кортошкина в свою очередь добавила, что в 2020 году в рамках централизованных закупок для пациентов с рассеянным склерозом приобретены все лекарственные препараты в количестве годовой потребности. Поставки только одного препарата - "Натализумаб" - были осуществлены в размере 50% от потребности. "Это связано с недостатком финансирования. <...> Поэтому "Натализумаб [закуплен в количестве] 50% [от годовой потребности], и еще где-то 20% от годовой потребности сейчас на стадии заключения государственного контракта", - сказала она.

Вергазова отметила, что Минздрав РФ принимает все необходимые меры для нормативно-правового регулирования вопросов, связанных с оказанием помощи пациентам с рассеянным склерозом. В частности, на сегодняшний день существует порядок организации медпомощи пациентам с неврологическими заболеваниями, а также несколько порядков по организации профильной помощи. "Весь трагизм ситуации заключается в том, что это молодые люди трудоспособного возраста, которые в результате полученного заболевания становятся инвалидами, и у них значительно страдает качество их жизни", - заключила она.