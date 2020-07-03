Рособрнадзор не зафиксировал серьезных нарушений во время ЕГЭ 3 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Первые Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по информатике, географии и литературе прошли без серьезных нарушений, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.

"В двух экзаменационных пунктах начало ЕГЭ задержалось из-за погодных условий и повреждения системы энергоснабжения, но в них также участники смогли приступить к написанию ЕГЭ. По данным на момент окончания экзаменов, серьезных сбоев также не зафиксировано, первые ЕГЭ прошли в штатном режиме. Свои результаты участники экзаменов получат не позднее 17 июля", - сообщили в пресс-службе.

На следующей неделе, 6 и 7 июля состоится самый массовый ЕГЭ по русскому языку. Экзамен пройдет в два дня, чтобы избежать на пунктах сдачи скоплений школьников. ЕГЭ в 2020 году сдают только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. На участие в экзаменах зарегистрировано около 714 тыс. человек.