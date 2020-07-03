В Ростовской области обновят автопарк скорой помощи в рамках проекта "Народный совет"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Большинство участников проекта "Народный совет", который проходил в Ростовской области параллельно с общероссийским голосованием по поправкам к Конституции РФ, проголосовали за обновление автомобильного парка скорой медицинской помощи. Об этом в пятницу на своей странице в Instagram написал губернатор региона Василий Голубев.

"Подведены итоги голосования по проекту "Народный совет". Каждый из вас мог высказать мнение по расходованию 500 млн рублей. Больше всего людей проголосовало за приобретение автомобилей скорой помощи", - написал глава региона.

Как отметил Голубев, в голосовании приняли участие более 680 тыс. человек. В тройку направлений, предложенных на выбор жителям региона, также вошло приобретение оборудования и мебели для школьных столовых и автомобилей для участковых врачей.

"На приобретение скорых из бюджета выделим более 200 млн рублей, это позволит купить около 60 автомобилей. Почти 145 млн направим на покупку транспорта для участковых врачей, это еще более 150 новых машин. На закупку оборудования и мебели для школьных столовых выделим более 147 млн рублей", - сообщил губернатор, уточнив, что техника и оборудование поступят в города и районы области до конца текущего года.

Отдать свой голос за три варианта из десяти предложенных можно было на участках для голосования, а также на специальном сайте sovet.donland.ru.