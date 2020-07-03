На дополнительную поддержку семей Астрахани до 2035 года направят 40 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Число социальных контрактов, по которому семьи Астраханской области смогут получить единовременную помощь в 50 тыс. рублей на создание и развитие личного подсобного хозяйства, планируют увеличить к 2035 году до 60 единиц в год, на поддержку предусмотрено 40 млн рублей, говорится в тексте проекта Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2035 года.

С 2013 года в Астраханской области действует программа социальных контрактов, по которой многодетная семья может получить 50 тыс. рублей единовременно. Эти средства можно потратить на покупку скота, птицы или рассады для ведения личного подсобного хозяйства.

"К 2035 году количество семей, заключивших социальный контракт, составит 60. Основной задачей социального контракта будет являться стимулирование активных действий нуждающихся в поддержке семей по преодолению трудной жизненной ситуации в целях повышения их среднедушевого дохода и выхода на самообеспечение", - говорится в тексте проекта стратегии.

Отмечается, что с 2020 по 2024 годы количество семей, которые смогут заключить социальные контракты, будет составлять по 50 единиц ежегодно, а с 2025 по 2035 года - по 60 контрактов ежегодно. Каждый из контрактов рассчитан на единовременную выплату в 50 тыс. рублей.

"За период 2019 года социальный контракт заключили 52 семьи. Следует отметить, что по состоянию на 1 января 2020 на учете органов социальной поддержки населения состоят 16 334 многодетных семей", - уточняется в документе.

Всего, согласно проекту стратегии, мерами социальной поддержки к 2035 году планируется охватить около 75 тыс. семей Астраханской области. Речь идет о помощи в виде комплектов для новорожденных, детских пособий, единовременных выплат.