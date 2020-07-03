Ученый Игнатенко экстренно госпитализирован после решения суда Шри-Ланки о его аресте

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российского ученого Александра Игнатенко экстренно госпитализировали после решения суда Шри-Ланки о его заключении в СИЗО. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Прямо в ходе заседания у Игнатенко началось кровотечение, ему вызвали скорую. После этого суд все-таки огласил свое решение об отправке ученого в изолятор. Однако затем Игнатенко стало еще хуже, и врачи скорой помощи экстренно доставили его в больницу, где он и находится сейчас", - сказал правозащитник. Ранее сообщалось, что суд отправил россиянина в СИЗО после предыдущей его госпитализации.

Мельников подчеркнул, что состояние Игнатенко серьезно ухудшилось из-за пребывания в изоляторе, где он сидел в камере с почти 100 заключенными.

Игнатенко - ученый, сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону. Он с двумя друзьями был задержан в Шри-Ланке по обвинению в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти жукам и мелким животным. Россияне вину не признают и утверждают, что собирали лишь мертвых насекомых, которых фотографировали и выбрасывали, и делали это вне заповедника, как того требует местное законодательство.