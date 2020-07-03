Высшая школа экономики реорганизует три факультета в 2020 году

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" намерен реорганизовать факультет права, факультет бизнеса и менеджмента и факультет гуманитарных наук в 2020 году. Об этом ТАСС в пятницу сообщил директор по связям с общественностью ВШЭ Андрей Лавров.

"Ученый совет Вышки принял решение о реорганизации трех факультетов - это факультет права, факультет бизнеса и менеджмента и факультет гуманитарных наук. По решению ученого совета Вышки в этом году будут реформированы эти три факультета, остальные - в ближайшие 2-3 года", - сообщил Лавров.

По его словам, смысл происходящих изменений в том, чтобы в новых структурах формировать "сетки" больших проектов.

"Университет принял новую программу развития до 2030 года, которая ставит во главу угла именно проектный подход в обучении студентов. В соответствии с Трудовым кодексом РФ все сотрудники реформируемых факультетов получат кадровые уведомления о сокращении. При этом окончательных решений о том, кто из них войдет в новые подразделения Вышки, пока не приняты, это будет определяться в ближайшие несколько недель", - сообщил Лавров.

Он добавил, что "в настоящий момент у каждого есть возможность предложить тот или иной проект, идею, инициативу".