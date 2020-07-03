Результаты исследования проб воды и почвы в районе аварии возле Норильска получат в июле

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Научные институты Москвы и Архангельска исследуют пробы воды и почвы, взятые в районе Норильска, чтобы оценить ущерб деятельности коренного населения от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3. Результаты планируется получить к середине июля, говорится в сообщении экспертного центра "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА).

Сейчас ПОРА и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока проводят этнологическую экспертизу по факту разлива нефтепродуктов в Норильске. Уже завершен полевой этап, экспертная комиссия приступила к кабинетным работам, в которые входит анализ проб почвы и воды.

"Пробы почвы и воды доставлены из Норильска в Москву и Архангельск. Материалы поступят в лаборатории ФГБУ ФИЦ "Почвенный институт имени В. В. Докучаева" в Москве и Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова в Архангельске. Пробы будут анализировать на предмет загрязнения нефтепродуктами. Результаты ожидаются к середине июля", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Норильске, Дудинке и Усть-Аваме проводится анкетирование коренных народов Таймыра. Всего планируется опросить 100 человек.

По результатам этнологической экспертизы комиссии предстоит установить, как разлив нефтепродуктов может повлиять на уклад жизни и традиционные промыслы коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Будут изучены текущее и будущее техногенное влияние на ведение охоты и рыбалки, оленеводства, а также сохранение культурных традиций. Специалисты оценят последствия разлива топлива для среды обитания и дадут заключение по компенсационным мерам.

Итоговый доклад должен появиться в августе. Он будет содержать весь комплекс мер по компенсации вреда, нанесенного природе и местным жителям. Ученые также создадут этнологическую карту всех хозяйствующих субъектов коренных малочисленных народов Севера.

Об аварии

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. куб. м нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы.

Как сообщал ранее глава "Норникеля" Владимир Потанин, компания в полном объеме проведет мероприятия по ликвидации ущерба в месте разлива нефтепродуктов под Норильском и рассчитывает, что эти меры позволят вернуть экосистему территории в нормальное состояние. Предварительную стоимость ликвидации ЧП компания оценила в сумму около 10 млрд рублей, эта цифра будет скорректирована после окончания всех оценок и проверок. На данный момент, по словам Потанина, в эти работы вложено около 5 млрд рублей.