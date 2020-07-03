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Оператор: при курьерской доставке вывод лекарств из оборота происходит единовременно

По словам директора по развитию направления "Фармы" оператора маркировки ЦРПТ Марата Сакаева, для этого курьерские службы должны быть оснащены мобильными платежными терминалами в комплекте с 2D-сканером для сканирования кодов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вывод из оборота маркированных цифровыми кодами лекарственных препаратов должен проводиться в момент доставки товара курьером. Об этом в ходе онлайн-мероприятия "Аптечный марафон" в пятницу заявил директор по развитию направления "Фармы" оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Марат Сакаев.

"Курьерские службы должны быть оснащены мобильными платежными терминалами, которые предоставляются курьерам. При осуществлении расчетов с покупателем информация о реализованных лекарственных препаратах с маркировкой формирование чека будет отправляться оператору фискальных данных, соответственно, в автоматическом режиме попадать в систему мониторинга движения лекарственных препаратов", - сказал Сакаев.

В пресс-службе ЦРПТ агентству пояснили, что терминал должен идти в комплекте с 2D-сканером для сканирования кодов. Также в пресс-службе отметили, что, согласно постановлению правительства о дистанционной торговле лекарствами, во время приемки онлайн-заказа аптека должна согласовать с покупателем необходимость представления документов, подтверждающих качество препаратов.

"Наиболее простой способ проверить лекарство до оплаты - просканировать код Data Matrix с упаковки, где моментально выдается информация о производителе, сроке годности, комплектации и другое", - добавили в ЦРПТ.

С 1 июля 2020 года в России стала обязательной маркировка всех лекарств. С 1 октября 2019 года эта норма действует для препаратов из списка семи высокозатратных нозологий.

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