Оператор: при курьерской доставке вывод лекарств из оборота происходит единовременно

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вывод из оборота маркированных цифровыми кодами лекарственных препаратов должен проводиться в момент доставки товара курьером. Об этом в ходе онлайн-мероприятия "Аптечный марафон" в пятницу заявил директор по развитию направления "Фармы" оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Марат Сакаев.

"Курьерские службы должны быть оснащены мобильными платежными терминалами, которые предоставляются курьерам. При осуществлении расчетов с покупателем информация о реализованных лекарственных препаратах с маркировкой формирование чека будет отправляться оператору фискальных данных, соответственно, в автоматическом режиме попадать в систему мониторинга движения лекарственных препаратов", - сказал Сакаев.

В пресс-службе ЦРПТ агентству пояснили, что терминал должен идти в комплекте с 2D-сканером для сканирования кодов. Также в пресс-службе отметили, что, согласно постановлению правительства о дистанционной торговле лекарствами, во время приемки онлайн-заказа аптека должна согласовать с покупателем необходимость представления документов, подтверждающих качество препаратов.

"Наиболее простой способ проверить лекарство до оплаты - просканировать код Data Matrix с упаковки, где моментально выдается информация о производителе, сроке годности, комплектации и другое", - добавили в ЦРПТ.

С 1 июля 2020 года в России стала обязательной маркировка всех лекарств. С 1 октября 2019 года эта норма действует для препаратов из списка семи высокозатратных нозологий.