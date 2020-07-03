Путин: в России не ограничивают права людей по признаку расы или сексуальной ориентации

НОВО-ОГАРЕВО, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не было, нет и не будет ограничений прав по признаку расы, сексуальной ориентации и отношения к религии.

"В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам, никогда такого в России не было и не будет никогда", - сказал он в пятницу на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Глава государства также пошутил по поводу флага ЛГБТ-движения, который ранее вывесили на здании посольства США в Москве. "Они [сотрудники посольства] кое-что показали по поводу того, кто там [в посольстве США] работает", - сказал он, услышав рассказ о произошедшем.

Говоря о существующих в России ограничениях, президент напомнил о запрете на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннослетних. "Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу, - пояснил логику этого запрета Путин. - Навязывать просто ничего не надо, вот мы против чего".

По словам главы государства, те, кто обвиняет Россию в нарушениях прав представителей сексуальных меньшинств, "просто ломятся в закрытую дверь". "Пускай лучше за собой посмотрят", - сказал Путин и напомнил о том, что в ряде стран, в том числе в США, возможно уголовное преследование людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а в некоторых государствах за это даже предусмотрена смертная казнь. "Вот пускай займутся делом, там (в ситуации в этих странах - прим. ТАСС) поковыряются", - посоветовал Путин авторам критики в адрес РФ.

Общественный контроль

Путин также выступил за неагрессивный общественный контроль, который позволит не допустить пропаганду нетрадиционных для РФ ценностей.

"Если есть основания предполагать, что это пропаганда нетрадиционных для нас ценностей, то общественным организациям, которые разделяют официальную позицию российской власти, в том числе изложенную в конституции и наших законах, нужно соответствующим образом - только не агрессивно, это самое главное, - выстроить общественный контроль", - заявил глава государства.

При этом он заметил: "Конечно, за каждым не уследишь, где там какую этикетку кто придумал".

Таким образом он прокомментировал выступление председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой, которая попросила дать Роскомнадзору соответствующее поручение, посетовав на случаи обхода, по ее мнению, запрета на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. "У нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные красивые вот эти цвета - вроде это и незаметно - с красивыми словами. Или рекламируют мороженное, которое тоже называют "Радугой" и так далее", - перечислила Лахова. По ее мнению, "это косвенно, но все-таки заставляет привыкать" российских детей к радужному флагу ЛГБТ-сообщества.