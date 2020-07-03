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Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

По словам президента, таких планов нет
'ТАСС/Ruptly'

НОВО-ОГАРЕВО, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.

"Не может, естественно, обычный способ получения знаний, естественный процесс в этой сфере полностью быть подменен дистанционным обучением, здесь чрезвычайно важно прямое общение, личное общение преподавателя и ученика, студента, школьника", - заявил глава государства на встрече в режиме видеоконференции с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Он заверил: "У нас нет таких планов полностью подменить дистанционным обучением все, что происходит в сфере образования".

Однако президент указал на развитие технических возможностей и технологий дистанционного обучения в разных сферах. "Остановить здесь технический прогресс невозможно, бессмысленно, да и вредно, но подменять одно другим не следует", - подчеркнул Путин. "Мы не собираемся этого делать", - повторил глава государства.

Он также согласился с мнением, что дистанционное образование должно быть под контролем, "нужно вырабатывать общие правила фундаментальные или рамочные и, исходя из этого, развивать систему образования". 

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