Свердловский детский омбудсмен не видит оснований для проверки Среднеуральского монастыря

Екатеринбургская епархия, как сообщалось ранее, проверяет информацию о недопустимых мерах воспитания детей в Среднеуральском монастыре после сообщений о ненадлежащем обращении с ними в 2009-2010 годах На территории обители организована школа для детей, проживающих с матерями.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Оснований для проверки Среднеуральского женского монастыря на предмет плохого обращения с несовершеннолетними воспитанниками нет. Об этом в пятницу сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, который ранее неоднократно посещал обитель.

"Я, в принципе, знаком с работой Среднеуральского женского монастыря, если мне не изменяет память, с года 2015-2016-го. Я раза четыре там был, последний раз - в прошлом году. [Тогда же] встречался с матушкой Варварой, мы общались по некоторым вопросам, я разговаривал с ребятами, в школе у них был и даже в одной келье", - сказал Мороков. По его словам, все, что пишут и говорят про монастырь, касается 2009-2010 гг. "Сейчас каких-то ситуаций, связанных с необходимостью вмешиваться с точки зрения защиты прав детей, нет", - добавил омбудсмен.

Церковный суд Екатеринбургской епархии 3 июля лишил сана схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова) в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и священных канонов. Он был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, а также называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией".

Руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло сообщил в тот же день журналистам, что в церковный суд стали поступать обращения от людей, утверждающих, что они являются свидетелями жестокого обращения с детьми на территории монастыря. Эту информацию подтвердил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.