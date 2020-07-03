Путин рассчитывает, что в России из-за пандемии не будет вспышки безработицы

НОВО-ОГАРЕВО, 3 июля. /ТАСС/. Вспышки безработицы из-за пандемии коронавируса в России уже не ожидается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в пятницу с рабочей группой, готовившей изменения в основной закон.

"У нас, слава богу, сейчас нет, надеюсь и не будет уже такой вспышки безработицы в связи с коронавирусом и ограничениями, которые связаны с этим", - сказал Путин.

По его словам, уровень безработицы в России только немного подрос - до примерно чуть более 6%, тогда как в некоторых странах был скачек этого показателя. "Мы смогли этого избежать, пока, во всяком случае <...>. Надеюсь, так и будет", - подчеркнул президент.