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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин рассчитывает, что в России из-за пандемии не будет вспышки безработицы

Президент отметил, что уровень безработицы в стране только немного подрос - до примерно чуть более 6%, тогда как в некоторых странах был скачек этого показателя
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 3 июля. /ТАСС/. Вспышки безработицы из-за пандемии коронавируса в России уже не ожидается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в пятницу с рабочей группой, готовившей изменения в основной закон.

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"У нас, слава богу, сейчас нет, надеюсь и не будет уже такой вспышки безработицы в связи с коронавирусом и ограничениями, которые связаны с этим", - сказал Путин.

По его словам, уровень безработицы в России только немного подрос - до примерно чуть более 6%, тогда как в некоторых странах был скачек этого показателя. "Мы смогли этого избежать, пока, во всяком случае <...>. Надеюсь, так и будет", - подчеркнул президент.

'ТАСС/Ruptly'

Комментируя слова депутата Госдумы Олега Смолина о сокращении за последние три года занятости среди инвалидов, Путин подчеркнул, что эта ситуация требует особого внимания. По словам президента, занятость является одной из ключевых составляющих нормального существования людей с ограничениями по здоровью. "Когда человек чувствует себя востребованным, когда человек чувствует, что он самостоятельно, не протягивая никому руку, может зарабатывать не только себе на кусок хлеба, но и своих близких поддержать, это меняет все в жизни человека", - сказал президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСмолин, Олег НиколаевичПандемия коронавируса нового типа
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