Мантуров: более 90 млн масок поставили для голосования по конституции

НАЛЬЧИК, 3 июля. /ТАСС/. Свыше 90 млн масок, примерно столько же пар перчаток и 4 млн литров антисептиков было поставлено для голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Более 90 млн масок были организованы поставки, около 4 млн литров антисептиков и примерно также около 90 млн [пар] перчаток", - сказал он.

Мантуров пояснил, что Минпромторг обеспечивал взаимодействие с регионами страны и помощь по поставкам средств индивидуальной защиты к голосованию. "Мы с коллегами были в тесном контакте и с ЦИКом и с регионами, это такая командная совместная была работа", - отметил министр.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Центризбирком России на заседании в пятницу принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.