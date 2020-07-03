Путин намерен встретиться с главами общественных организаций инвалидов

НОВО-ОГАРЕВО, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен встретиться с руководителями российских общественных организаций инвалидов. О проведении такой встречи главу государства в пятницу попросил депутат Госдумы Олег Смолин на заседании рабочей группы, готовившей поправки в конституцию.

"Обязательно это надо сделать, полностью с вами согласен", - сказал Путин. Он поручил главе своей администрации Антону Вайно организовать такую встречу.

"Антон Эдуардович Вайно посмотрит график и мне доложит", - сказал Путин. Он также пообещал обсудить на этой встрече тему сокращения занятости среди инвалидов, на которую указал в своем выступлении Смолин.