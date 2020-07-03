Измерение температуры работникам могут оставить обязательным на весь сезон гриппа и ОРВИ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор подготовил проект постановления о мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной, на эпидемический сезон 2020-2021 года. В частности, согласно опубликованному в пятницу документу, работодателям рекомендуется на протяжении всего сезона измерять температуру сотрудников.

"Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности рекомендовать: обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания", - говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Роспотребнадзор также рекомендует обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа и не допускать к работе лиц, больных ОРВИ.

Рекомендации чиновникам

Высшим должностным лицам субъектов рекомендуется при подготовке к эпидсезону обеспечить медицинские организации ресурсами для работы в период подъема заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, запасами противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.

С 24 августа им следует начать информировать население о мерах профилактики гриппа и инфекций.

Вакцинация и готовность

Документом устанавливается и планируемый охват населения вакцинацией от гриппа. "Рассмотреть вопросы о ходе подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2020-2021 годов, в том числе: <...> об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом не менее 48% от численности населения субъекта Российской Федерации, лиц, относящихся к группам риска, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, <...> - не менее 75%", - говорится в документе.

Территориальным органам Роспотребнадзора совместно с местными министерствами здравоохранения рекомендуется обеспечить готовность учреждений социального обслуживания к работе в период эпидподъема заболеваемости, а также проследить за иммунизацией против гриппа сотрудников этих организаций.

Начиная с 1 октября им следует вести еженедельный сбор данных и информировать ведомство обо всех заболевших с первичным клиническим диагнозом "грипп", привитых против него, а также сообщать о возникновении в регионе очагов гриппа птиц. Если заболевание гриппом или внебольничной пневмонией приведет к летальному исходу, предлагается проводить комиссионное рассмотрение каждого случая для установления причин смерти.