Лишенный сана схиигумен заявил, что не станет покидать Среднеуральский женский монастырь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.

"Из монастыря я не уйду", - заявил Сергий.

Ранее в четверг церковный суд Екатеринбургской епархии за нарушение священнической присяги лишил схиигумена Сергия Романова сана. Решение епархиального суда направлено на утверждение патриарху.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал решение выверенным и канонически взвешенным. Сторонники Сергия, которые собрались у епархии заявили, что не признают решения суда и останутся в монастыре с клириком.

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии Максим Миняйло выразил надежду, что монастырь вернется под управление епархии мирным путем.