{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Воронежские власти продлили режим ограничений до 7 июля

Жителям области рекомендуется использовать перчатки в транспорте и соблюдать социальную дистанцию

ТАСС, 3 июля. Режим ограничений, введенный в Воронежской области из-за неблагоприятной эпидемической ситуации по коронавирусу, продлили до 7 июля. Об этом в пятницу на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В Воронежской области с 17 марта введен режим повышенной готовности, с 31 марта - режим всеобщей самоизоляции, с 12 мая - масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, аптеках, магазинах. С 20 мая регион начал первый этап снятия введенных ограничений, возобновили работу промтоварные магазины площадью до 400 кв. м, начали работу дежурные группы в детсадах. Сейчас в регионе не работают площадки предприятий общепита, бытовых услуг, кинотеатры, библиотеки. Власти рекомендуют использовать перчатки в транспорте и соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 м.

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусная инфекция была подтверждена у 8 059 человек, что на 151 человек больше, чем сутками ранее. Выздоровели 4 338 человек, 47 умерли.

Теги
РоссияВоронежская областьГусев, Александр ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Джорджо Армани стал послом Всемирной туристской организации ООН
Организация также назначила специальным послом по туризму итальянского шеф-повара Джино Сорбилло
Читать полностью