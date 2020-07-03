Воронежские власти продлили режим ограничений до 7 июля

ТАСС, 3 июля. Режим ограничений, введенный в Воронежской области из-за неблагоприятной эпидемической ситуации по коронавирусу, продлили до 7 июля. Об этом в пятницу на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В Воронежской области с 17 марта введен режим повышенной готовности, с 31 марта - режим всеобщей самоизоляции, с 12 мая - масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, аптеках, магазинах. С 20 мая регион начал первый этап снятия введенных ограничений, возобновили работу промтоварные магазины площадью до 400 кв. м, начали работу дежурные группы в детсадах. Сейчас в регионе не работают площадки предприятий общепита, бытовых услуг, кинотеатры, библиотеки. Власти рекомендуют использовать перчатки в транспорте и соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 м.

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусная инфекция была подтверждена у 8 059 человек, что на 151 человек больше, чем сутками ранее. Выздоровели 4 338 человек, 47 умерли.