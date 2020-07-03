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Первый поезд отправится из Симферополя в Вологду 20 июля

Он прибудет в город 22 июля в 15:26

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Первый поезд из Симферополя в Вологду отправится 20 июля, в обратном направлении - 23 июля, говорится в сообщении компании "Гранд сервис экспресс" (оператор пассажирских перевозок по железнодорожной части Крымского моста).

Поезд № 552/551 Симферополь - Вологда будет курсировать раз в 3 дня и следовать через Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пенза, Ртищево и Поворино.

Первый состав отправится из Симферополя 20 июля в 0:55 и прибудет в Вологду 22 июля в 15:26. Из Вологды первый поезд отправится 23 июля в 4:16 и прибудет в Симферополь 25 июля в 16:10. Поезд будет проходить по Крымскому мосту в светлое время суток. Протяженность маршрута составит 3 018 км.

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