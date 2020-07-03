Режим въезда в Словению ужесточается с 4 июля

ЛЮБЛЯНА, 3 июля. /ТАСС/. Власти Словении приняли решение ужесточить режим въезда на территорию республики с 4 июля из-за роста числа завозных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в протоколе по итогам очередной сессии кабинета министров республики, опубликованном в пятницу на официальном сайте правительства.

С субботы из списка эпидемиологически безопасных стран исключаются Чехия, Франция и Хорватия. Жителей этих стран освободят от 14-дневного карантина при въезде в Словению лишь при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее 36 часов назад. Кроме того, им нужно будет показать подтверждение бронирования в отеле или апартаментах, совершенного до 4 июля. Иначе во въезде в страну могут отказать.

Сотрудники полиции также начнут проверять данные о местонахождении граждан Словении и обладателей словенского вида на жительство, возвращающихся из указанных государств. В случае отсутствия документов, подтверждающих маршрут поездки (квитанции из отелей, свидетельство о собственности на недвижимость, парковочные талоны), а также наличия подозрений в посещении стран из "красного списка", им могут вручить предписание о необходимости пребывания на домашнем карантине. В "красный список" стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой входит в том числе Россия.

За последние несколько недель в Словении зафиксировали резкий прирост новых случаев заражения. Специалисты установили, что большинство из них связаны с приездом заразившихся из соседних балканских стран. В стране действует двухнедельный карантин для прибывающих в частности из Албании и Македонии. Власти повторно ввели обязательный масочный режим в закрытых помещениях и в транспорте, а также снизили максимальное число участников массовых мероприятий до 50.

В Словении зафиксировали 1 650 случаев заражения коронавирусом, умерли 111 человек. Большая часть заразившихся находится на самоизоляции по месту жительства, госпитализируют лишь людей с тяжелыми симптомами.

Премьер-министр Словении Янез Янша объявил об окончании локальной вспышки вызываемого коронавирусом заболевания в стране 15 мая, а 1 июня правительство прекратило действие режима эпидемии на территории республики.