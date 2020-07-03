Минобрнауки возобновило проверку научных институтов и вузов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ возобновляет проведение плановых и внеплановых проверок подведомственных организаций, приостановленных из-за пандемии коронавируса. Соответствующий приказ опубликован в пятницу на сайте министерства.

"В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории РФ приказываю: возобновить с учетом актов высших должностных лиц субъектов РФ, издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на соответствующей территории РФ, организацию и проведение плановых и внеплановых проверок деятельности организаций, подведомственных Минобрнауки", - говорится в документе.

Проверки были приостановлены соответствующим приказом министерства от 17 марта 2020 года.