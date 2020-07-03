Библиотеки Ленобласти объединятся в сеть и выдадут читателям единый электронный билет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области анонсировали реорганизацию библиотечной системы региона, в рамках которой все учреждения объединятся в одну сеть и выдадут читателям единый электронный билет. Получать и возвращать книги можно будет в любой библиотеке на территории области, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Библиотеки Ленинградской области объединятся в единую сеть и выдадут читателям универсальный электронный билет. При этом заказать редкую книгу не будет проблемой: если читатель, к примеру, из Выборга захочет ее прочесть, ее привезут на библиобусе даже из Подпорожья", - рассказали в пресс-службе со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.

Кроме того, новая система позволит возвращать книги в любой областной библиотеке по штрих-коду на издании и на читательском билете.