За июнь число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось более чем в полтора раза

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в мире за июнь увеличилось примерно на 4,2 млн. Это с большим отрывом максимум с начала пандемии - в апреле прирост составил 2,2 млн, в мае - 2,8 млн.

В относительном выражении рост составил 64% против 75% в прошлом месяце. Всего в мире заразились около 10,8 млн человек - в полтора раза больше, чем в конце весны.

География пандемии с мая практически не изменилась - эпицентрами остаются Северная и Южная Америки и Южная Азия. В некоторых странах этих регионов распространение инфекции резко ускорилось. Подъем заболеваемости регистрируется и в ряде государств Европы.

Уже выздоровели 5,7 млн человек, или 53% всех заразившихся. Месяц назад вылечившихся было почти вдвое меньше - 2,8 млн.

Условный показатель смертности из-за коронавируса в мире (окончательный можно будет подсчитать только после завершения пандемии) к началу июля опустился до минимального значения - 4,8%. В общей сложности умерли около 520 тыс. человек, в том числе 130 тыс. - за последний месяц.

Рекордные темпы в Бразилии, Индии и США

Первое место в мире по числу заразившихся по-прежнему занимают Соединенные Штаты, где за месяц число подтвержденных случаев возросло на 45%, до 2,7 млн.

В последние две недели в стране идет резкий рост заболеваемости. Если в начале июня выявляли 20-30 тыс. инфицированных в сутки, то в конце - 40-45 тыс., а накануне были зарегистрированы рекордные 50,6 тыс. Власти ряда штатов начали возвращать и ужесточать ограничительные меры.

В Бразилии, которая находится на втором месте, уже около 1,5 млн заразившихся - почти в 2,5 раза больше, чем месяц назад. В мае их число росло на 15-20 тыс. в сутки, в июне - уже 35-40 тыс. За минувшие сутки максимум дневного прироста был обновлен - более 48 тыс. новых случаев. Власти надеются, что ситуацию удастся стабилизировать к концу июля.

Продолжает стремительно расти число инфицированных в Индии, которая занимает четвертое место в мире. В стране уже более 625 тыс. заразившихся - почти в три раза больше, чем в начале июня. На этой неделе власти зарегистрировали максимальный суточный прирост - около 21 тыс.

Индия совсем скоро может обогнать по общему числу заразившихся Россию, где с начала вспышки выявили более 667 тыс. случаев. В России в сутки выявляют менее 7 тыс. инфицированных против около 9 тыс. в начале июня, а показатель недельного прироста опустился до 7,7%.

В Латинской Америке и Европе

Ситуация в Центральной и Южной Америке остается тяжелой - в большинстве крупных стран региона много заразившихся: 292 тыс. в Перу, около 285 тыс. - в Чили, более 238,5 тыс. - в Мексике. И если в Перу и Чили после всплеска заболеваемости в мае распространение инфекции замедляется, то в Мексике - напротив, число инфицированных увеличилось более чем вдвое в июне.

Инфекция начала захватывать и другие государства. В Колумбии уже более 106 тыс. инфицированных, за неделю их количество увеличилось примерно на треть. В Аргентине, несмотря на строгий карантин, положение ухудшается - там заразились около 70 тыс. человек, последние несколько недель прирост не опускается ниже 30%.

В Европе распространение коронавируса резко замедлилось в мае, а в июне европейские страны покинули пятерку лидеров по числу заразившихся. Но в конце июня вновь начался подъем заболеваемости. В Германии (196,7 тыс. инфицированных) в последнюю неделю июня прирост за семь дней составил 1,7%, во Франции (166 тыс.) - 3,1%, почти вдвое больше, чем неделей ранее.

Смертность снижается

Условный показатель смертности в мире в июне опустился на 1 п. п., до 4,8%. Число жертв за месяц возросло на 130 тыс., или 33%.

Больше всего умерших в США - 128,7 тыс., прирост за июнь составил около 19%. В Бразилии количество летальных исходов увеличилось сразу на 82%, до 62 тыс., в Великобритании (44 тыс. смертей) рост жертв пандемии замедлился до 29%.

Смертность в июне резко выросла в Индии, которая поднялась на восьмое место по числу умерших - 18,2 тыс. Это втрое больше, чем в конце весны.

Больше всего жертв на 100 тыс. жителей в Бельгии - 84, Великобритании (65), Испании (61), Италии (58), Швеции (54).

В России уровень смертности остается одним из самых низких - менее 1,5%, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На 100 тыс. россиян приходится менее 7 умерших.