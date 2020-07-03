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Пандемия коронавируса нового типа

Британия оставляет карантин для приезжающих из России. Главное о коронавирусе за 3 июля

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 667 883 случая заражения, из них новых — 6718. За сутки умерли 176 человек, за весь период — 9859.
  • Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
  • Минздрав рекомендует женщинам с коронавирусом сохранять грудное вскармливание младенцев.

Москва

  • Всего зафиксировано 223 530 случаев заражения, из них новых — 659.

Мир

  • Всего зафиксировано более 10,8 млн случаев заражения, умерли более 521 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В США зафиксировано рекордное число заразившихся за сутки — 52 300 человек.
  • Великобритания отменяет карантин для приезжающих из более чем 50 стран, Россия в этот список не попала.
  • Режим въезда в Словению ужесточается с 4 июля — в стране растет число завозных случаев заражения.
Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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