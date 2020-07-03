Британия оставляет карантин для приезжающих из России. Главное о коронавирусе за 3 июля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 667 883 случая заражения, из них новых — 6718. За сутки умерли 176 человек, за весь период — 9859.
- Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
- Минздрав рекомендует женщинам с коронавирусом сохранять грудное вскармливание младенцев.
Москва
- Всего зафиксировано 223 530 случаев заражения, из них новых — 659.
Мир
- Всего зафиксировано более 10,8 млн случаев заражения, умерли более 521 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В США зафиксировано рекордное число заразившихся за сутки — 52 300 человек.
- Великобритания отменяет карантин для приезжающих из более чем 50 стран, Россия в этот список не попала.
- Режим въезда в Словению ужесточается с 4 июля — в стране растет число завозных случаев заражения.