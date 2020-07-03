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Пандемия коронавируса нового типа

Рязанский сенатор Игорь Морозов заразился коронавирусом

Он попросил всех, кто контактировал с ним в последние две недели, сдать тест на эту инфекцию

ТАСС, 3 июля. Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов заболел коронавирусом и попросил всех, кто контактировал с ним в последнее время, сдать тест на эту инфекцию.

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"Сегодня мне врачи сообщили, что у меня положительный тест на коронавирус, и я начинаю курс лечения. В связи с этим обращаюсь к своим коллегам, друзьям и единомышленникам, с которыми мы общались и пересекались в последние две недели, - пройдите, пожалуйста, тест на коронавирус (COVID 19), только вместе и сообща мы сможем его победить", - написал пятницу на своей странице в Facebook.

1 июля сенатор разместил несколько фотографий с избирательного участка, на котором он голосовал по вопросу внесения изменений в конституцию РФ. На одном из кадров видно, что во время голосования Игорь Морозов снял защитную маску.

Теги
РоссияРязанская областьПандемия коронавируса нового типа
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