Рязанский сенатор Игорь Морозов заразился коронавирусом

ТАСС, 3 июля. Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов заболел коронавирусом и попросил всех, кто контактировал с ним в последнее время, сдать тест на эту инфекцию.

"Сегодня мне врачи сообщили, что у меня положительный тест на коронавирус, и я начинаю курс лечения. В связи с этим обращаюсь к своим коллегам, друзьям и единомышленникам, с которыми мы общались и пересекались в последние две недели, - пройдите, пожалуйста, тест на коронавирус (COVID 19), только вместе и сообща мы сможем его победить", - написал пятницу на своей странице в Facebook.

1 июля сенатор разместил несколько фотографий с избирательного участка, на котором он голосовал по вопросу внесения изменений в конституцию РФ. На одном из кадров видно, что во время голосования Игорь Морозов снял защитную маску.