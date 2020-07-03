Британия отменила карантин для приезжающих из более чем 50 стран. Россия в список не вошла

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании опубликовало в пятницу список из более чем 50 стран, по прибытии из которых в Англию не нужно будет соблюдать 14-дневный карантин. Об этом говорится в заявлении, распространенном министерством транспорта страны.

"Правительство считает, что в Англии теперь безопасно ослабить ранее введенные меры, и вводит "туристические коридоры" с некоторыми странами и территориями", - говорится в документе. Новые правила начинают действовать с 10 июля. Они распространяются только на территорию Англии, так как власти трех других административно-политических частей королевства (Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса) пока будут придерживаться прежних правил.

Ограничения сняты в отношении большинства государств ЕС, британских и французских заморских территорий, а также Австралии, Вьетнама, Исландии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Сербии, Сингапура, Таиланда, Турции, Швейцарии, Южной Кореи и Японии. При этом в список не вошли Россия, США, Бразилия, Индия, Иран, Мексика, Пакистан и страны Африки, где эпидемиологическая ситуация, по мнению британских властей, остается сложной.

В целях борьбы с распространением нового коронавируса МВД Соединенного Королевства 8 июня объявило о введении двухнедельного карантина для всех въезжающих на территорию Великобритании. Согласно принятым правилам, люди, прибывающие в страну самолетом, поездом или на пароме, обязаны заполнить анкету, указав сведения о состоянии здоровья, контактную информацию и адрес места, где они будут находиться в самоизоляции ближайшие 14 дней. За отказ предоставить эти сведения грозит штраф в размере £100 (почти 8,7 тыс. рублей по текущему курсу).