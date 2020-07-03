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Пандемия коронавируса нового типа

В США зафиксировано рекордное за сутки число заразившихся коронавирусом

Заразились 52 300 человек

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах за сутки превысило предыдущий "рекорд" и составило 52 300. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в пятницу на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

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По информации университета, в четверг в США были выявлены 52 300 случаев заражения коронавирусом. В 38 из 50 штатов этот показатель растет на протяжении последних двух недель. В 24 штатах увеличивается число госпитализаций пациентов с заболеванием, вызываемым коронавирусом. В 20 штатах доля положительных результатов тестов на коронавирус превышает 5% и продолжает расти.

"Эти тревожные тенденции побудили власти 13 штатов приостановить реализацию планов возобновления работы предприятий. Еще шесть штатов обратили такие планы вспять и снова ввели ограничения на социально допустимое расстояние между людьми", - отмечается в сводке.

25 июня число зарегистрированных случаев инфицирования в США оказалось самым высоким за весь период пандемии - 39 972. 1 июля был установлен новый антирекорд - 50 655 случаев.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи 30 июня на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса не исключил, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране может достичь 100 тыс. в сутки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2,74 млн случаев заражения коронавирусом, умер 128 741 человек.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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