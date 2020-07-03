Запрет на работу детских лагерей в Чувашии из-за пандемии продлится до конца лета

ТАСС, 3 июля. Власти Чувашии приняли решение сохранить запрет на работу загородных детских оздоровительных лагерей в течение всего лета. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой администрации главы республики.

"По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежды Луговской, несмотря на то, что в регионе продолжает снижаться количество инфицированных коронавирусом, для перехода на второй этап снятия ограничений оснований пока нет. Члены оперативного штаба, просчитав все за и против, сошлись во мнении, что загородные лагеря Чувашии этим летом открывать нецелесообразно", - говорится в сообщении.

Запрет не будет распространяться на республиканский детский санаторий "Лесная сказка". С 15 июля после проведения всех санитарно-эпидемиологических мероприятий в нем планируют начать прием детей, которые нуждаются в санаторно-курортном лечении.

"Лесная сказка" - медицинская организация, имеющая соответствующую лицензию. Это детский санаторий, где работают опытные медицинские работники. Я считаю, что можно принять решение по открытию санатория для детей, которые нуждаются в реабилитации", - привели слова Луговской в пресс-службе администрации главы республики.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,8 млн человек, около 520 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 667 883 случая заражения, выздоровели 437 893 человека, умерли 9 859. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.