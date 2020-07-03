Супруга президента Украины выздоровела после заражения коронавирусом

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Супруга президента Украины Елена Зеленская, госпитализированная ранее в связи с заражением коронавирусом, выздоровела и выписалась из больницы. Об этом в пятницу сообщил офис главы государства.

"Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей", - отметили в президентском офисе.

При этом, как говорится в сообщении, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения вызванной вирусом двусторонней пневмонии и будет проходить его дома.

О госпитализации Зеленской офис президента сообщил 16 июня. Перед этим она несколько дней находилась на амбулаторном лечении. Тесты на коронавирус Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

По данным на утро пятницы, на Украине официально подтверждено 46 763 случая COVID-19.