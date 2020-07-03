В Крыму до стабилизации эпидситуации не будут принимать группы детей из других регионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Группы детей из других регионов страны не будут принимать в Крыму до стабилизации ситуации с коронавирусом, говорится во внесенных в пятницу поправках к указу главы республики о режиме повышенной готовности.

"Приостановить в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Республики Крым, бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации для участия в различных мероприятиях туристической направленности (слеты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы, экскурсии), до стабилизации эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Исключение будет сделано только для групп детей из Крыма и Севастополя. "До особого распоряжения организациям, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенным на территории Республики Крым, приостановить бронирование мест, прием и размещение потребителей соответствующих услуг, за исключением бронирования с 3 июля 2020 года мест, приема и размещения детей, местом жительства которых является Республика Крым и город федерального значения Севастополь, при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - говорится в документе.

В пресс-службе Минобразования Крыма ТАСС ранее сообщили, что в этом сезоне в регионе планируют предоставить возможность для отдыха и оздоровления около 2 тыс. детей. "Готовятся к открытию восемь лагерей с 4 июля и еще два - с 5 июля", - сказал собеседник агентства.

В Крыму, по состоянию на 3 июля, выявлено 712 случаев нового коронавируса. Лечение проходят 131 человек, выписаны с выздоровлением - 553. Умерли - 29.