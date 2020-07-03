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Пандемия коронавируса нового типа

Детские сады в Ростовской области 6 июля вернутся к полноценной работе

Кроме того, в полной мере возобновят работу гостиницы, а бассейны и косметические салоны откроются с некоторыми ограничениями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области решили в очередной раз смягчить ограничения, действующие в регионе из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу на своей странице в Instagram сообщил губернатор области Василий Голубев.

"С 6 июля в полном объеме могут работать детские дошкольные учреждения, как муниципальные, так и частные. Также возобновляется предоставление гостиничных услуг в полном объеме, проведение тренировок в группах, но не более 25 человек, работа плавательных бассейнов с определенными ограничениями, предоставление косметических услуг за исключением спа-процедур. Жителям области разрешается посещение пляжей", - написал Голубев.

Губернатор отметил, что регион постепенно движется к нормализации жизни, а также призвал по-прежнему соблюдать действующие санитарные правила. "Особенно это касается работодателей, которые обязаны обеспечить своих работников лицевыми защитными масками, выполнять все требования санитарных врачей", - напомнил глава региона.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По данным областного Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,83. По последним данным, в регионе выявлено 9 888 случаев заражения, 6 444 человека выздоровели, 134 умерли.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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