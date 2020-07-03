Парад к 75-летию Победы проведут в Белгороде в день танкового сражения под Прохоровкой

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и отмененный в июне в Белгородской области из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу, проведут в Белгороде 12 июля - в день Прохоровского танкового сражения. Об этом в пятницу в ходе брифинга сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева.

"Тот парад, который будет проводиться 12 июля, сейчас мы очень тщательно готовим. Есть определенные требования, условия проведения этого мероприятия", - сказала Оглезнева.

Парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, перенесенные с 9 мая из-за ситуации с коронавирусом, прошли 24 июня в Москве и в некоторых других городах страны, в том числе в Калининграде, Екатеринбурге и Воронеже.

День Прохоровского поля отмечается 12 июля в память о прошедшем в этот день в 1943 году под Прохоровкой крупнейшем танковом сражении. Результатом сражения стал провал немецкой операции на Курской дуге "Цитадель". В 2020 году День Прохоровского поля по предложению губернатора Евгения Савченко объявлен в Белгородской области нерабочим праздничным днем.