Глава ВОЗ призвал обеспечить всеобщий доступ к создаваемым вакцинам от коронавируса

ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Создаваемые в мире вакцины и терапевтические средства от коронавируса должны быть доступны для всего населения планеты. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Один из ключевых приоритетов ВОЗ состоит в том, чтобы, как только появятся вакцины и терапевтические средства, они были доступны для всех. Наука - это глобальное общественное благо, и таковым должно быть то, что она производит", - заявил он.

Гендиректор сообщил, что на состоявшемся 1-2 июля в ВОЗ научном форуме по коронавирусу было принято решение о проведении в рамках созданного ранее по инициативе организации Фонда солидарности "большего числа испытаний разных классов терапевтических средств на разных стадиях болезни". Для проведения таких испытаний было рекрутировано около 5,5 тыс. пациентов в 39 странах. "Мы ожидаем промежуточные результаты в течение двух недель", - сказал гендиректор.

Вместе с тем глава ВОЗ воздержался от прогнозов относительно возможных сроков создания вакцины. "Вопрос в том, будет ли у нас вообще когда-либо вакцина, - сказал гендиректор. - Конечно, мы должны быть оптимистами, но такой оптимизм должен быть осторожным".

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, отвечая на брифинге на вопрос о возможных сроках начала массовой вакцинации, сказал: "Не было бы мудрым на нынешнем этапе прогнозировать, когда появится вакцина". Он предположил, что разрабатываемые сейчас вакцины "могут продемонстрировать свою эффективность" до конца 2020 года, добавив, что в таком случае масштабное вакцинирование могло бы начаться в начале будущего года.