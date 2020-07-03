Наблюдатели зафиксировали около 200 нарушений в первый день проведения ЕГЭ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Наблюдатели на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) от Российского союза молодежи обнаружили около 200 нарушений в первый день проведения ЕГЭ. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе союза.

Там отметили, что в пунктах проведения экзаменов по всей стране находятся более 1 000 общественных наблюдателей, еще 837 человек следят за сдачей онлайн в 46 специально созданных ситуационно-информационных центрах, расположенных во всех федеральных округах. "В связи с разницей во времени подведение итогов экзаменационного дня в регионах идет неравномерно. Уже известно, что наблюдателями выявлено около 200 нарушений. К сожалению, результаты экзамена для школьников, допустивших серьезные нарушения, будут аннулированы. В целом, по словам наблюдателей, экзаменационный день прошел в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что первые экзамены по информатике, географии и литературе прошли без серьезных нарушений.

На следующей неделе, 6 и 7 июля, состоится самый массовый ЕГЭ по русскому языку. Он пройдет в два дня, чтобы избежать на пунктах сдачи скоплений школьников. ЕГЭ в 2020 году сдают только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. На участие в экзаменах зарегистрировано около 714 тыс. человек.