Самарские власти сняли запрет на экскурсии на свежем воздухе с 3 июля

САМАРА, 3 июля. /ТАСС/. Власти Самарской области с 3 июля разрешили экскурсии на свежем воздухе при условии соблюдения социальной дистанции. Об этом сообщает департамент информационной политики региона на своей странице в Twitter .

"Сегодня, 3 июля, были сняты ограничения на проведение экскурсий на свежем воздухе с использованием аудиогидов и соблюдением норм социальной дистанции", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Самару уже приехали первые туристы из Волгограда.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,8 млн человек, около 520 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 667 883 случая заражения, выздоровели 437 893 человека, умерли 9 859. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.