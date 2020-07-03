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Пандемия коронавируса нового типа

Самарские власти сняли запрет на экскурсии на свежем воздухе с 3 июля

При этом жители региона по-прежнему должны будут соблюдать социальную дистанцию во время прогулок

САМАРА, 3 июля. /ТАСС/. Власти Самарской области с 3 июля разрешили экскурсии на свежем воздухе при условии соблюдения социальной дистанции. Об этом сообщает департамент информационной политики региона на своей странице в Twitter.

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"Сегодня, 3 июля, были сняты ограничения на проведение экскурсий на свежем воздухе с использованием аудиогидов и соблюдением норм социальной дистанции", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Самару уже приехали первые туристы из Волгограда.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,8 млн человек, около 520 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 667 883 случая заражения, выздоровели 437 893 человека, умерли 9 859. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
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