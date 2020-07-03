{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роспотребнадзор установил санитарные требования к работе школ и детсадов до января 2021 г.

К основным требованиям относятся термометрия детей и взрослых, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Санитарные правила направлены на обеспечение безопасных условий деятельности этих организаций. Они касаются детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах и будут действовать до 1 января 2021 года.

К основным требованиям относятся термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра и максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов. Рекомендуется проводить как можно больше мероприятий на свежем воздухе или же в помещении, закрепленном за одним классом, группой. Исключение составляют физкультурный зал, кабинеты химии, физики, ИЗО в школах. В детских садах игрушки должны проходить ежедневную дезинфекцию. В игровых комнатах сохраняются аналогичные требования, на входе в них также требуется всем измерять температуру.

Ранее Роспотребнадзор публиковал рекомендации по работе школ, образовательных организаций и летних лагерей для профилактики рисков распространения коронавирусной инфекции.

Теги
Россия
Роспотребнадзор запретил выезд детей на отдых в лагеря за пределы своего региона
Исключение сделано только для жителей Арктической зоны
Читать полностью