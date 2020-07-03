В ВОЗ считают, что второй волны пандемии коронавируса может и не быть

ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Вторая волна пандемии коронавируса может не наступить. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Уверенности в том, что придет вторая волна, нет", - сказал он.

Райан назвал "спекуляциями" предположения о второй волне пандемии. "С самого начала этой болезни было много спекуляций о том, что будет, когда сменится сезон", - пояснил он, добавив, что "всегда трудно прогнозировать, что произойдет с новым вирусом". По его словам, "потенциал новой волны основан на том понимании, что это респираторный вирус", а такие вирусы "имеют тенденцию быть сезонными по природе".

Как подчеркнул эксперт, нынешний рост заболеваемости во многих странах следует рассматривать не как вторую волну, а "как второй пик" пандемии, поскольку "вирус не был в достаточной мере подавлен для предотвращения его повторной передачи".

В связи с этим Райан призвал все силы бросить на борьбу с вирусом сейчас, что, "возможно, позволило бы избежать наихудшего во время второй волны". "Если придется бороться со второй волной, то мы будем это делать", - сказал он, подчеркнув, что эта борьба будет более эффективной, если "будут извлечены уроки из первой волны".