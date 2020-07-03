Власти Казахстана опровергли слухи о разработке вакцины на основе крови Назарбаева

НУР-СУЛТАН, 3 июля. /ТАСС/. Министерство информации и общественного развития Казахстана опровергло распространяемые в интернете данные о том, что в республике якобы будут разрабатывать вакцину от коронавируса на основе крови первого президента республики Нурсултана Назарбаева, который выздоровел после инфицирования. Об этом сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"Распространяемая в сети интернет информация о разработке вакцины от коронавирусной инфекции на материалах крови Нурсултана Назарбаева не соответствует действительности. Уполномоченным органам дано поручение провести соответствующую экспертизу данного материала на предмет нарушения законодательства Республики Казахстан и принять все исчерпывающие меры по недопущению его дальнейшего распространения", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что по закону за распространение заведомо ложной информации граждан республики могут привлечь к уголовной ответственности.

18 июня пресс-служба первого президента Казахстана сообщила, что его анализ на коронавирус оказался положительным, в связи с чем Назарбаев ушел на самоизоляцию и продолжал работать дистанционно. 2 июля пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай написал на своей странице в Twitter, что повторный тест на коронавирус, который сдал Назарбаев, оказался отрицательным. 3 июля Назарбаев в обращении к народу республики сообщил, что выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.

Плазма крови с антителами к коронавирусу применяется в качестве дополнительной терапии для пациентов стационаров в среднетяжелом и тяжелом состоянии.