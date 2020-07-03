Новые остановки в прибрежной зоне появятся у экспрессов Севастополь - Евпатория

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Экспрессы между Севастополем, Симферополем и Евпаторией с 4 июля будут делать дополнительные остановки на южном берегу Крыма для удобства в летний сезон, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Южной пригородной пассажирской компании", обеспечивающей перевозки по территории республики.

"Для комфорта и удобства пассажиров в летний период на маршруте Севастополь - Евпатория с 4 июля назначаются дополнительные остановки в прибрежной зоне южного берега Крыма - остановочный пункт 54 км и станция Прибрежная. Время в пути до конечной станции увеличивается на 5 минут и составит 2 часа 45 минут", - говорится в сообщении.

Уточняется, что от станции Севастополь до платформы 54 км стоимость проезда составит 238,64 рублей. От станции Севастополь до станции Прибрежная - 222,94 рублей. От станции Симферополь до платформы 54 км - 116,18 рублей. От станции Симферополь до станции Прибрежная - 100,48 рублей.

Экспресс планировали запустить в апреле, но отложили из-за пандемии коронавируса. До его запуска по маршруту Севастополь - Евпатория можно было ездить на старых электричках, они останавливаются на промежуточных станциях, и дорога занимает больше времени. 1 июля экспресс начал курсировать по маршруту.

ЮППК начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети девять направлений: Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро - Евпатория, Керчь - Анапа, Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск. С начала года ЮППК перевезено более 1 млн пассажиров.