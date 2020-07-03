"Победа" открыла регулярный рейс Мурманск - Сочи

МУРМАНСК, 3 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" открыла рейс Мурманск - Сочи, который будет выполняться дважды в неделю, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Лоукостер "Победа" в рамках развития региональной сети открыл новый регулярный рейс Мурманск - Сочи. Полеты по этому маршруту будут выполняться с 3 июля дважды в неделю, по вторникам и пятницам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с октября 2019 года "Победа" также ежедневно выполняет рейсы из Мурманска в Москву.

В компании отмечают, что "Победа" приступила к поэтапному восстановлению программы полетов после периода самоизоляции в России с 1 июня 2020 года. Всего в расписании лоукостера на летний сезон 2020 года представлено 83 направления по России. Средний тариф снижен примерно в три раза относительно лета 2019 года.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект лоукост-авиаперевозчика, когда клиент может самостоятельно контролировать итоговую стоимость перелета, выбирая только необходимые лично ему услуги. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.