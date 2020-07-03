Роспотребнадзор запретил выезд детей на отдых в лагеря за пределы своего региона

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Отдых в детских лагерях разрешен только в границах региона проживания. Исключение сделано для жителей Арктической зоны РФ, следует из постановления Роспотребнадзора.

"Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания, за исключением отдыха и оздоровления детей, фактически проживающих в Арктической зоне Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.