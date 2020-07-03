Движение поездов на МЦД-2 и Рижском направлении восстановили

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Железнодорожные службы восстановили поврежденную в результате ливня насыпь на участке Тушино - Павшино, движение на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и Рижском направлении восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники восстановили поврежденную от ливня насыпь на участке Тушино - Павшино. К месту были оперативно отправлены два вагона с щебнем. В 19:30 движение по второму пути открыто. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что ранее из-за ухудшения погодных условий поезда на МЦД-2 следовали с ограниченной скоростью по одному пути. В связи с этим движение электричек на МЦД-2 осуществлялось с увеличенным интервалом.

Как сообщается в Twitter ЦППК, движение на МЦД-2 и Рижском направлении восстановлено по обоим путям.