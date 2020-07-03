В маске и с дезинфектором в руке. Как в Коми сдавали единый госэкзамен

СЫКТЫВКАР, 3 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Период сдачи единых государственных экзаменов (ЕГЭ) начался в пятницу в России. Как и по всей стране, в Республике Коми состоялись тестирования по географии, литературе и информатике. Корреспондент ТАСС побывал в учебном заведении и увидел, как учащиеся сдают экзамены в новых условиях пандемии коронавируса.

Дистанция и дезинфекторы

В школе № 21 г. Сыктывкара открыто два входа - парадный и со двора. Это сделано, чтобы разделить потоки учащихся. И на крыльце, и внутри школы нанесена разметка - напоминание о соблюдении дистанции в 1,5 м. Ребят на крыльце встречают организаторы: они разъясняют, что будет происходить дальше и что им нужно сделать сейчас.

"Уберите, пожалуйста, пока паспорт, чтобы его не замочить дезинфекторами", - заботливо говорит девушка-организатор на входе в школу, предлагая всем желающим медицинские маски. Перед ней выстроилась вереница выпускников, соблюдая дистанцию в полтора метра друг от друга. Видно, что ребята нервничают, переживают.

Сразу при входе организаторы сверяют паспортные данные, измеряют температуру тела бесконтактными термометрами. Мой результат - 36,4 градуса - всех устроил, и меня пропустили дальше к рамке металлоискателя. Все взрослые обязаны быть в медицинских масках и перчатках. К детям такого требования нет, но некоторые сами решили перестраховаться и пришли в масках.

"Перчатки, маски - это обязательно для всех взрослых. Для детей такое требование не обязательно, но у нас в пунктах достаточно средств индивидуальной защиты, если ребенку необходимо, мы ему каждые два часа будем выдавать все, что нужно", - поясняет министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова.

Выпускники, кажется, относятся к этому с пониманием. "Санитарные требования не раздражают, я понимаю, что это необходимость", - говорит выпускник Сергей Лисицкий.

Плюсы и минусы "дистанционки"

Экзамен по информатике длится ровно 3 часа 55 минут, отсчет идет с момента распечатки заданий на принтере прямо в аудитории и раздачи их школьникам. В классах по девять человек, все рассажены в шахматном порядке. Многие ждут, когда уже начнется экзамен, но есть и опоздавшие. "По нынешним требованиям, мы пропускаем абсолютно всех на экзамен, в любое время, даже за 10 минут до окончания, другое дело, что времени для сдачи почти не остается. Опоздавшие есть почти всегда", - объяснил мне один из организаторов.

Сдаче экзаменов предшествовало длительное дистанционное обучение. Подготовка тоже шла в удаленном формате. "В этом году у нас был дополнительный месяц для подготовки к ЕГЭ. К сожалению, [из-за эпидемиологической ситуации в регионе] мы не смогли очно готовить детей, но все образовательные ресурсы были в доступе. С понедельника, всю эту неделю, мы проводили индивидуальные консультации, чтобы напомнить детям, как проходит процедура, как заполняются бланки, и немного подготовили их - постарались в нынешних условиях сделать максимально возможное", - рассказала Наталья Якимова.

Многие восприняли новые реалии как плюс - у ребят оказалось больше времени на индивидуальную подготовку к предметам, необходимым дальше для поступления в вуз. Выпускница Коми национальной гимназии Арина как раз из тех, кто смог сконцентрироваться и использовать освободившееся время для саморазвития. " Мы готовились к ЕГЭ весь год, старались, учились. "Дистанционка" дала больше времени для подготовки именно к экзаменам. Определенный плюс в этом есть", - рассказала Арина.

А вот выпускник Андрей, который покинул пункт приема ЕГЭ одним из первых, оказался не рад вынужденной самоизоляции. "Если бы не дистанционное обучение, я бы, скорее всего, сдал лучше, потому что, когда сидишь дома, нет рабочей атмосферы, настрой другой, нерабочий", - рассказал он ТАСС.

Возникли сложности со сдачей экзамена и у Валерии Климовой. Девушка собирается поступать в один из колледжей Москвы, а уже потом, после его окончания - в вуз. Она уверена, что получит необходимый балл, но хотела бы, чтобы последние месяцы обучения прошли в обычном формате. "Результат свой оцениваю очень средне. Когда я шла на экзамен, была более уверена в своих силах, но увидела задания и немного разочаровалась, поняла, что дистанционная учеба дала сбой, расслабила меня. Но я думаю, что проходной балл у меня пройден, и все будет отлично", - рассказала она.

Серьезная подготовка

По словам министра Якимовой, к экзамену очень серьезно готовились на региональном и федеральном уровнях, пробный ЕГЭ состоялся 29 июня без участия детей. Большинство выпускников Республики Коми - 89% - сдают в этом году ЕГЭ для дальнейшего поступления в вузы, оставшиеся 11% одиннадцатиклассников отказались от сдачи. Для проведения ЕГЭ в этом году в республике организовали 69 пунктов приема экзаменов, из них четыре - на дому, три - в учреждениях УФСИН. Это примерно столько же, сколько и в прошлом году, но в школах выделили для сдачи ЕГЭ больше аудиторий, чтобы всех рассадить согласно требованиям.

"Мы заранее закупили необходимые средства индивидуальной защиты, все дезинфицирующие средства, рециркуляторы, термометры. Каждый пункт проведения ЕГЭ был полностью готов с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. На пробном экзамене мы все отрепетировали, распределили время, когда приходят ученики той или иной школы, в каком порядке они заходят. Сегодня мы увидели, что организаторы все выполняют правильно в соответствии с инструкциями", - рассказала министр.