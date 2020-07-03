Санкт-Петербургский городской суд разрешил допускать слушателей на заседания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд разрешил допуск слушателей на заседания при условии наличия средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд начинает работу в обычном режиме, то есть с допуском слушателей. Наличие СИЗ и соблюдение социальной дистанции обязательно", - говорится в сообщении.

18 марта Верховный суд принял постановление об ограничении рассмотрения уголовных и других категорий дел российскими судами, а также доступа посетителей в суды из-за коронавирусной инфекции.

С 12 мая в судах Петербурга для всех категорий дел допустили слушателей, однако не более четырех человек. Кроме того, вход в здания судов осуществлялся только при наличии СИЗ. В зданиях судов, в том числе в залах судебных заседаний, присутствующими должна соблюдаться социальная дистанция в полтора метра.

По последним данным, в Петербурге выявили 24 990 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 19 495 человек, умерли 1 272.