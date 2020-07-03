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Геннадий Хазанов опроверг информацию о срочном вызове врачей

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что к артисту прибыли врачи, оказывают помощь и принимают решение о госпитализации
Геннадий Хазанов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Геннадий Хазанов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов чувствует себя хорошо, врачей не вызывал. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что к Хазанову прибыли врачи, оказывают помощь и принимают решение о госпитализации.

"Все в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет", - сказал он.

Геннадий Хазанов - российский актер, артист эстрады, народный артист РСФСР (1991). Художественный руководитель Московского театра эстрады (1997- настоящее время). Снимался в фильмах "Маленький гигант большого секса", "Полицейские и воры" и др. Лауреат Государственной премии РФ (1996).

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РоссияХазанов, Геннадий Викторович
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