Геннадий Хазанов опроверг информацию о срочном вызове врачей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов чувствует себя хорошо, врачей не вызывал. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что к Хазанову прибыли врачи, оказывают помощь и принимают решение о госпитализации.

"Все в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет", - сказал он.

Геннадий Хазанов - российский актер, артист эстрады, народный артист РСФСР (1991). Художественный руководитель Московского театра эстрады (1997- настоящее время). Снимался в фильмах "Маленький гигант большого секса", "Полицейские и воры" и др. Лауреат Государственной премии РФ (1996).