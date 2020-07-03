В Англии умер самый старый кот в мире

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Самый старый кот в мире умер в Англии. Как сообщила в пятницу газета Daily Mail, мейн-куну по кличке Раббл (что на русский можно перевести как Щебенка) был 31 год.

Как рассказала изданию хозяйка животного Мишель Херитедж, бело-рыжего котенка ей подарили на 20-летие. С тех пор женщина не расставалась со своим питомцем. Она также сообщила, что Раббл ничем не болел, но под конец жизни сильно похудел. По словам хозяйки кота, он ушел из дома и не вернулся обратно.