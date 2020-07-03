В Англии умер самый старый кот в мире

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Самый старый кот в мире умер в Англии. Как сообщила в пятницу газета Daily Mail, мейн-куну по кличке Раббл (что на русский можно перевести как Щебенка) был 31 год.
Как рассказала изданию хозяйка животного Мишель Херитедж, бело-рыжего котенка ей подарили на 20-летие. С тех пор женщина не расставалась со своим питомцем. Она также сообщила, что Раббл ничем не болел, но под конец жизни сильно похудел. По словам хозяйки кота, он ушел из дома и не вернулся обратно.
World's oldest cat dies AGED 31 after owner, 52, who was given him as a kitten for her 20th birthday pays tribute https://t.co/dhc7jHVHy7— Daily Mail US (@DailyMail) July 3, 2020
Кот из юго-западного графства Девон, возраст которого в пересчете на человечий, как пишет Daily Mail, составлял 150 лет, превзошел достижение кота сиамской породы по кличке Скутер из Техаса. Тот умер в 2016 году, когда ему было 30 лет, сумев вписать сво. кличку в Книгу рекордов Гиннесса.
При этом ни ему, ни Рабблу не удалось побить рекорд, принадлежавший также жившей в Техасе кошке по кличке Крим Пафф. Она родилась в 1967 году и умерла в 2005, прожив 38 лет и три дня.