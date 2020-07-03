Запрет на посещение лесов и парков Петербурга продлили до 26 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга продлили действие противопожарного режима до 26 июля. В это период запрещается посещение лесов и парков, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы правительства города.

"Противопожарный режим в Петербурге продлевается по 26 июля. В этот период запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением работающих там специалистов. Также запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны и городские леса. Исключение составляют транспортные средства, необходимые для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в городе также запрещается разведение огня, сжигание мусора и сухой растительности на территориях зеленых насаждений общего и ограниченного пользования, в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях. Кроме того, запрещено проведение любых огневых и других пожароопасных работ без согласования с МЧС.