В Ленобласти открыли мемориал милиционерам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Памятный мемориал в честь более чем 40 сотрудников милиции, погибших в годы Великой Отечественной войны, торжественно открыли в пятницу в городе Выборге в Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"На фасаде здания УМВД России [по Выборгскому району] поместили барельеф и памятную доску с именами более 40 сотрудников милиции, погибших во время войны", - говорится в сообщении.

На мемориале выгравированы имена сотрудников Выборгского ГОВД, которые, как пояснили ТАСС в ведомстве, погибли в боях за оборону Выборга в 1941 году.

В торжественном мероприятии приняли участие представители главка МВД по Петербургу и Ленобласти, ветераны органов внутренних дел, районной администрации.

Выборг - город в Ленинградской области, центр Выборгского района. До советско-финской войны 1939-1940 годов он входил в состав Финляндии, однако после ее завершения город отошел СССР. Во время Великой Отечественной войны летом 1941 года финские войска вновь заняли город. Вернуть обратно населенный пункт и прилегающие территории советским войскам удалось в 1944 году в ходе Выборгской наступательной операции.