Сотрудника администрации Липецкой области уволили за публикацию частной переписки

ТАСС, 3 июля. Исполняющего обязанности начальника управления внутренней политики Липецкой области Сергея Фрольцова уволили с должности после публикации частной переписки с нецензурной лексикой. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе администрации региона.

В пятницу в социальных сетях опубликовали несколько аудиосообщений из переписки Фрольцова. Переписка содержала нецензурную лексику.

"Губернатору [Липецкой области Игорю Артамонову] стало известно об опубликованной переписке. Своими высказываниями Сергей Фрольцов нарушил этические нормы. Глава регион назвал это недопустимым. Им принято решение освободить Сергея Фрольцова от занимаемой должности", - сказал собеседник агентства.

Сергею Фрольцову 32 года, на должность и.о. начальника управления внутренней политики он был назначен в феврале 2020 года. До этого в качестве политтехнолога участвовал в нескольких избирательных кампаниях, в том числе действующего главы региона Игоря Артамонова.