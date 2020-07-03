СКФУ создал для абитуриентов сервис подбора направлений подготовки по ЕГЭ

СТАВРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет запустил автоматизированный сервис подбора образовательных программ по ЕГЭ. Это поможет абитуриентам подобрать направления подготовки на основании экзаменов, которые они сдавали, сообщили в пресс-службе вуза.

"Северо-Кавказский федеральный университет создал сервис, облегчающий абитуриентам процесс выбора направления подготовки для поступления. Подбор осуществляется на основании предметов, по которым школьник сдавал ЕГЭ, или по институтам и факультетам", - говорится в сообщении на сайте университета.

Автоматизированный сервис позволяет получить индивидуальную подборку специальностей, которые подходят под комбинацию сданных абитуриентом экзаменов. По каждой специальности можно будет увидеть всю необходимую информацию, включая срок обучения, изучаемые предметы, количество мест, варианты будущего трудоустройства и так далее.

В пятницу в Ставропольском крае начался основной период сдачи ЕГЭ. По данным краевого Минобра, на участие в экзаменах основного периода в регионе зарегистрировано около 11 тыс. человек. ЕГЭ по русскому языку в крае планируют сдавать более 10 тыс. человек, по профильной математике - более 5 тыс. человек.

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В Северо-Кавказском федеральном университете учатся около 25 тыс. студентов.